Maria De Filippi, com’era il suo ‘Amici di sera’: spunta un vecchio video (Di martedì 28 febbraio 2023) Pensi di conoscere tutto sulla regina della televisione italiana? Eppure c’è qualcosa di Maria De Filippi che sicuramente ti è sfuggito, come questo vecchio video che risale ai tempi di ‘Amici di sera’ Maria De Filippi è, senza alcun dubbio, la regina della televisione italiana. Le sue trasmissioni riscuotono da sempre un grande successo, quasi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 febbraio 2023) Pensi di conoscere tutto sulla regina della televisione italiana? Eppure c’è qualcosa diDeche sicuramente ti è sfuggito, come questoche risale ai tempi didiDeè, senza alcun dubbio, la regina della televisione italiana. Le sue trasmissioni riscuotono da sempre un grande successo, quasi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : In un giorno tanto drammatico per Maria De Filippi, il gesto di richiedere un selfie può apparire decisamente inopp… - fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - Francy11412804 : RT @isainsolia: Maria De Filippi e Gabriele, la tenerezza ????? #MaurizioCostanzo - MissRitweet : RT @Droghiere: “Ho preso mio figlio Gabriele quando aveva 10 anni. Ero terrorizzata. Ho capito che non si nasce madri, s’impara col tempo… -