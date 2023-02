Mare fuori, perché siamo “fuori” per la serie tv (Di martedì 28 febbraio 2023) La serie tv sui detenuti dell'istituto penitenziario minorile di Napoli, in onda su Rai 2 ogni mercoledì, ha avuto un successo incredibile, soprattutto tra i più giovani, ed è entrata nel cuore di tutti noi Leggi su wired (Di martedì 28 febbraio 2023) Latv sui detenuti dell'istituto penitenziario minorile di Napoli, in onda su Rai 2 ogni mercoledì, ha avuto un successo incredibile, soprattutto tra i più giovani, ed è entrata nel cuore di tutti noi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - pfmajorino : La nuova #strage di oggi non permette ad alcuna istituzione di chiamarsi fuori e di certo non consente a… - GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - kisstherats : ieri manco un ep di mare fuori ho visto - nextojortini : RT @maybecarlaa: “non puoi finire mare fuori e iniziarlo un’altra volta” -