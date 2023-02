Mare Fuori 3, anticipazioni 1° marzo 2023: Viola si toglie la vita (Di martedì 28 febbraio 2023) Mare Fuori 3 torna in onda con la terza appassionante puntata (composta da due episodi) mercoledì 1° marzo 2023. In questo nuovo appuntamento, i ragazzi dell'Ipm verranno sconvolti da due eventi tragici: la morte di Gaetano, ucciso da Mimmo, ed il suicidio di Viola. Quest'ultima, infatti, salirà sul tetto dell'istituto carcerario e si getterà nel vuoto. Nel frattempo, Kubra cercherà di recuperare il rapporto con la madre scrivendole una lettera, Carmine farà un regalo a Nad e Filippo, mentre Gemma e Cardiotrap si lasceranno. Mare Fuori 3, quinto episodio: i ragazzi sconvolti dalla morte di Gaetano La terza puntata di Mare Fuori 3 si aprirà con l'episodio intitolato «L'amore non esiste» durante il quale i ragazzi dell'Ipm resteranno ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 febbraio 2023)3 torna in onda con la terza appassionante puntata (composta da due episodi) mercoledì 1°. In questo nuovo appuntamento, i ragazzi dell'Ipm verranno sconvolti da due eventi tragici: la morte di Gaetano, ucciso da Mimmo, ed il suicidio di. Quest'ultima, infatti, salirà sul tetto dell'istituto carcerario e si getterà nel vuoto. Nel frattempo, Kubra cercherà di recuperare il rapporto con la madre scrivendole una lettera, Carmine farà un regalo a Nad e Filippo, mentre Gemma e Cardiotrap si lasceranno.3, quinto episodio: i ragazzi sconvolti dalla morte di Gaetano La terza puntata di3 si aprirà con l'episodio intitolato «L'amore non esiste» durante il quale i ragazzi dell'Ipm resteranno ...

