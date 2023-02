(Di martedì 28 febbraio 2023)– Un lungo intervento chirurgico, nella giornata di lunedì 27 febbraio, per, ilfondano aggredito nella tarda serata del 2 dicembre scorso all’uscita del Pub dove lavorava come barista. Idel King’s College Hospital dihanno comunicato ai suoi genitori, Enza e Giuseppe, che l’intervento è andato bene trasmettendo ottimismo per le condizioni di. Maggiori dettagli e sviluppi si sapranno nei prossimi giorni, quando si potranno verificare gli effetti dell’operazione che è stata alquanto delicata. Intanto la Pro LocoAps ha provveduto ad effettuare un nono bonifico di 2.125,00 euro, in favore die i suoi familiari, e la somma totale raccolta arriva così a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Marco Pannone, operato il giovane di Fondi picchiato a Londra. I medici: “Siamo fiduciosi” - angelo_perfetti : Marco Pannone, operato il giovane di Fondi picchiato a Londra. I medici: “Siamo fiduciosi” - Fondinotizienet : Un lungo intervento chirurgico, nella giornata di lunedì 27 febbraio, per Marco Pannone, il giovane fondano... - ProLocoFondi : ?????? Marco Pannone è stato operato e i medici sono ottimisti. Nono bonifico di 2.125 euro da parte della Pro Loco Fo… - infotemporeale : Fondi / Aggressione a Londra: nuovo intervento chirurgico per Marco Pannone -

... come quello ' Cinema e Lavoro ', aggiudicato a Via Argine 310 di Gianfrancoe Noi siamo ... Cinema del Reale : La Generazione Perduta , diTurco; Premio speciale : Las Leonas , Chiara ......Valerio Spera Il grande calcio - gli eroi dello sport Miglior film La bella stagione diPonti ...delle chiome di Valentina Bertani Premi Cinema & Lavoro Via Argine 310 di Gianfranco(che ...... GLI EROI DELLO SPORT Miglior Film LA BELLA STAGIONE diPonti Premio Speciale Gigi Riva per ...LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Bertani CINEMA & LAVORO VIA ARGINE 310 di Gianfranco...

MARCO PANNONE OPERATO, OTTIMISMO DA PARTE DEI ... Latina Tu

I medici del King's College Hospital di Londra hanno comunicato ai suoi genitori, Enza e Giuseppe, che l'intervento è andato bene ...Nastri d’Argento a La generazione perduta di Marco Turco per ‘Cinema del Reale’ e per ‘Cinema, Spettacolo, Cultura’ ex aequo ai documentari dedicati a Ennio Flaiano e Franco Battiato. ‘Nastro dell’ann ...