Marcin Oleksy vince il premio Puskas: la rovesciata del polacco senza una gamba è il gol più bello dell’anno – VIDEO (Di martedì 28 febbraio 2023) Una rovesciata perfetta, eseguita con le stampelle. Un gesto tecnico talmente difficile da meritare il premio Puskas come miglior gol dell’anno. Lo ha realizzato Marcin Oleksy, 35enne polacco che quando di anni ne aveva 23 ha perso una gamba mentre lavorava alla manutenzione di una strada. Dopo l’amputazione, ci sono voluti anni di sedia a rotelle e di riabilitazione. Nel 2019 Oleksy però è tornato a giocare a calcio a livello agonistico. Fino alla prodezza realizzata lo scorso novembre nella sfida di campionato tra Warta Poznan e Stal Rzeszow. Del gol che gli è valso il premio Puskas dice di ricordare ogni frazione di secondo. Dal cross del compagno Dawid Novak alla traiettoria della palla: “L’ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Unaperfetta, eseguita con le stampelle. Un gesto tecnico talmente difficile da meritare ilcome miglior gol. Lo ha realizzato, 35enneche quando di anni ne aveva 23 ha perso unamentre lavorava alla manutenzione di una strada. Dopo l’amputazione, ci sono voluti anni di sedia a rotelle e di riabilitazione. Nel 2019però è tornato a giocare a calcio a livello agonistico. Fino alla prodezza realizzata lo scorso novembre nella sfida di campionato tra Warta Poznan e Stal Rzeszow. Del gol che gli è valso ildice di ricordare ogni frazione di secondo. Dal cross del compagno Dawid Novak alla traiettoria della palla: “L’ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antouninho : RT @CronacheTweet: Il FIFA #Puskás Award va al 35enne Marcin #Oleksy, atleta amputato con una storia da brividi alle spalle. - 27Peppe : RT @toMMilanello: Questo CA-PO-LA-VO-RO di Marcin Oleksy ha vinto il Puskas Award della FIFA per il miglior goal dell’anno 2022 ?? È più di… - Lor_Gherlinzoni : RT @toMMilanello: Questo CA-PO-LA-VO-RO di Marcin Oleksy ha vinto il Puskas Award della FIFA per il miglior goal dell’anno 2022 ?? È più di… - Chrisrev13 : RT @toMMilanello: Questo CA-PO-LA-VO-RO di Marcin Oleksy ha vinto il Puskas Award della FIFA per il miglior goal dell’anno 2022 ?? È più di… - egidio_perri : RT @toMMilanello: Questo CA-PO-LA-VO-RO di Marcin Oleksy ha vinto il Puskas Award della FIFA per il miglior goal dell’anno 2022 ?? È più di… -