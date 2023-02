Mantova, per la tredicenne pugnalata con le forbici dalle amiche intervento di otto ore. Il paese è sotto choc (video) (Di martedì 28 febbraio 2023) La tredicenne aggredita con forbici da cucito da due compagne di classe sabato pomeriggio a Castebelforte ha subìto un intervento di otto ore. Uno dei colpi ha infatti reciso i tendini del polso e proprio questo ha reso necessaria una lunga e accurata operazione chirurgica. I genitori sono ancora sotto choc per il ferino agguato subìto dalla loro figlia e che nella cittadina ha sgomentato tutti. La giovane ha perso molto sangue ed è rimasta ferita alla testa, in viso, alle braccia. La ragazza “non è in pericolo di vita ma avrà bisogno di tempo per ristabilirsi”, racconta il sindaco del paese, Massimiliano Gazzani, secondo quanto riporta Repubblica. Per quanto riguarda i motivi dell’aggressione, che nulla può in ogni caso giustificare, si parla di invidia per i bei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Laaggredita conda cucito da due compagne di classe sabato pomeriggio a Castebelforte ha subìto undiore. Uno dei colpi ha infatti reciso i tendini del polso e proprio questo ha reso necessaria una lunga e accurata operazione chirurgica. I genitori sono ancora sper il ferino agguato subìto dalla loro figlia e che nella cittadina ha sgomentato tutti. La giovane ha perso molto sangue ed è rimasta ferita alla testa, in viso, alle braccia. La ragazza “non è in pericolo di vita ma avrà bisogno di tempo per ristabilirsi”, racconta il sindaco del, Massimiliano Gazzani, secondo quanto riporta Repubblica. Per quanto riguarda i motivi dell’aggressione, che nulla può in ogni caso giustificare, si parla di invidia per i bei ...

