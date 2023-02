Manfredi, Sindaco di Napoli: “Comune accetterà la statua quando tutto sarà chiarito” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Sindaco di Napoli Manfredi torna sulla vicenda della statua di Maradona Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ai microfoni di Teleclub Italia, è tornato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilditorna sulla vicenda delladi Maradona IldiGaetano, ai microfoni di Teleclub Italia, è tornato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Statua #Maradona, il Sindaco #Manfredi: 'Separare il rispetto per la memoria da zone d'ombra' - sportli26181512 : Statua #Maradona, parla il sindaco di #Napoli: 'C'è un motivo preciso per cui non l'accettiamo': Gaetano Manfredi,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Situazione complessa dietro la statua di Maradona, aspettiamo il percorso della giustizia e poi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Situazione complessa dietro la statua di Maradona, aspettiamo il percorso della giustizia e poi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Situazione complessa dietro la statua di Maradona, aspettiamo il percorso della giustizia e poi… -