Manchester United-West Ham (FA Cup, 01-03-2023 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Manchester United si presenta fresco della vittoria nella finale di EFL Cup e domenica sarà impegnato ad Anfield in campionato. Di questo calendario molto intasato potrebbe tentare di approfittare un West Ham reduce dalla vittoria di sabato per 4-0 sul Nottingham Forest, ma anche David Moyes dovrà fare le sue scelte perché i suoi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilsi presenta fresco della vittoria nella finale di EFL Cup e domenica sarà impegnato ad Anfield in campionato. Di questo calendario molto intasato potrebbe tentare di approfittare unHam reduce dalla vittoria di sabato per 4-0 sul Nottingham Forest, ma anche David Moyes dovrà fare le sue scelte perché i suoi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thomasalencr : O MANCHESTER UNITED É GIGANTE. - ManUtdMEN : Manchester United 'credited' with interest in Atalanta defender Giorgio Scalvini #mufc - ManUtdMEN : Manchester United 'express interest' in Paulo Dybala deal #mufc - igesporte : Rashford revela conflito no Manchester United com algoz de Messi - sportface2016 : #ManchesterUnited, #TenHag: 'Vittoria in Coppa di Lega? Merito di tutta la rosa' -