Manchester United, Ten Hag: “Vittoria in Coppa di Lega? Merito di tutta la rosa” (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il successo in Coppa di Lega, primo trofeo da allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag ha assicurato di aver sempre creduto nel suo lavoro, anche nei momenti più complessi, come il pesante 6-3 incassato nel derby col Manchester City. “Per esperienza so che ci vuole tempo prima che impari un certo modo di giocare, certi principi – ha affermato l’ex tecnico dell’Ajax –. All’inizio della stagione i risultati non arrivavano, ma non mi sono fatto prendere dal panico: faceva parte del processo. Non è bello perdere, ma alle volte puoi imparare delle lezioni importanti”. Ora l’atmosfera è diversa a Old Trafford: “Voglio essere chiaro: non abbiamo vinto la Coppa di Lega con 11 giocatori ma con tutta la rosa. Ogni volta che un ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il successo indi, primo trofeo da allenatore del, Erik Ten Hag ha assicurato di aver sempre creduto nel suo lavoro, anche nei momenti più complessi, come il pesante 6-3 incassato nel derby colCity. “Per esperienza so che ci vuole tempo prima che impari un certo modo di giocare, certi principi – ha affermato l’ex tecnico dell’Ajax –. All’inizio della stagione i risultati non arrivavano, ma non mi sono fatto prendere dal panico: faceva parte del processo. Non è bello perdere, ma alle volte puoi imparare delle lezioni importanti”. Ora l’atmosfera è diversa a Old Trafford: “Voglio essere chiaro: non abbiamo vinto ladicon 11 giocatori ma conla. Ogni volta che un ...

