Manchester United, Casemiro: “Lotto sempre fino all’ultimo pallone, felice di essere in Inghilterra” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il centrocampista del Manchester United, Casemiro, ha parlato del successo ottenuto in Carabao Cup e della scelta di giocare in Inghilterra. Queste le sue parole, riportate da “TNT Brasil”: “Chi mi conosce sa che inseguo la palla come se fosse un piatto di cibo. Sono fatto così, non cambia nulla che fosse una finale: attacco ogni palla come se fosse l’ultima”, ha detto il centrocampista. “Ho lasciato un grande club, sono venuto in Inghilterra e la gente mi chiedeva perché. Momenti come questo sono la risposta; sappiamo tutti che questo è solo l’inizio, ma non significa che non possiamo essere felici. È un altro trofeo per me e quindi devo solo dargli il benvenuto”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Il centrocampista del, ha parlato del successo ottenuto in Carabao Cup e della scelta di giocare in. Queste le sue parole, riportate da “TNT Brasil”: “Chi mi conosce sa che inseguo la palla come se fosse un piatto di cibo. Sono fatto così, non cambia nulla che fosse una finale: attacco ogni palla come se fosse l’ultima”, ha detto il centrocampista. “Ho lasciato un grande club, sono venuto ine la gente mi chiedeva perché. Momenti come questo sono la risposta; sappiamo tutti che questo è solo l’inizio, ma non significa che non possiamofelici. È un altro trofeo per me e quindi devo solo dargli il benvenuto”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thomasalencr : O MANCHESTER UNITED É GIGANTE. - ManUtdMEN : Manchester United 'credited' with interest in Atalanta defender Giorgio Scalvini #mufc - ManUtdMEN : Manchester United 'express interest' in Paulo Dybala deal #mufc - xitsjax : @StokeyyG2 ??????????????: Manchester United ????: Real Madrid ????: AC Milan ????: PSG ????: Bayern ????: Vitesse ????: Porto - Sms_Ita : Il club, militante nella quarta divisione, da quasi 10 anni è di proprietà di leggende all time del @ManUtd come Pa… -