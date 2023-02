Malore per l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. Ma sta meglio (Di martedì 28 febbraio 2023) L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino è ricoverato in ospedale, al Fatebenefratelli, dopo aver accusato un Malore. La notizia si era diffusa sui social tra i tifosi nel pomeriggio, che si erano ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 febbraio 2023) L'exdelè ricoverato in ospedale, al Fatebenefratelli, dopo aver accusato un. La notizia si era diffusa sui social tra i tifosi nel pomeriggio, che si erano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Operazione di salvataggio per il trasporto a piano stradale di una persona colta da malore nel #Duomo di #Milano.… - SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - EnricoLetta : Ci stringiamo attorno alla famiglia di Daniele Nucera, che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgev… - KombatnetItalia : IL PUGILE DANIELE SCARDINA IN GRAVI CONDIZIONI: OPERATO D'URGENZA DOPO UN MALORE Il pugile italiano Daniele Scardi… - rtl1025 : ?? Stava per tornare sul ring #DanieleScardina, alias '#KingToretto', uno dei più noti pugili italiani. Ma oggi pome… -