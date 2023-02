Malore durante l' allenamento | gravissimo il pugile Scardina King Toretto | ex di Diletta Leotta

(Di martedì 28 febbraio 2023) Gravedopo l'in una palestra di Buccinasco, nel Milanese, per ilDaniele. L'atleta è stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano dove si trova in prognosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - LuciaDiMartin18 : RT @TV2000it: ??#Boxe, malore durante l'allenamento: operato alla testa d'urgenza #DanieleScardina Noto anche come #KingToretto, 30 anni, è… - TgrRaiLombardia : 'Toretto' Scardina operato alla testa dopo un malore in allenamento alla palestra di Buccinasco. Condizioni gravi,… - infooggi : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina | InfoOggi - giogioppi : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina - Sport - ANSA -

Ildi Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Secondo ...Il pugile milanese Daniele Scardina, uno dei pugili professionisti italiani più noti, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) a causa di un unriportato subito dopo l'allenamento sul ring mentre si stava preparando per esordire nei pesi mediomassimi il 24 marzo. Al suo arrivo, trasportato in ambulanza, le condizioni del pugile sono ...Secondo quanto riferito ai sanitari dai carabinieri di Corsico, l'uomo si trovava in un centro sportivo di via Fermi quando ha accusato unl'allenamento, che l'ha costretto a ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Il pugile è sotto i ferri all'Humanitas dopo aver subito un colpo: è in condizioni serie Ore d'ansia per Daniele Scardina, che oggi a Milano ha subito un colpo alla… Leggi ...