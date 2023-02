(Di martedì 28 febbraio 2023) AGI-l'in una palestra di Buccinasco, nel Milanese, per il. L'atleta è stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Corsico.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Paura per Scardina: operato d'urgenza alla testa dopo un malore #scardina - Brendan22809813 : Il pugile italiano Daniele Scardina è stato operato d’urgenza alla testa dopo essere stato trasportato in ospedale… - TgrRaiLombardia : 'Toretto' Scardina operato alla testa dopo un malore in allenamento alla palestra di Buccinasco. Condizioni gravi,… - AdriJuve64 : RT @Agenzia_Italia: L'atleta è ricoverato nell'ospedale Humanitas di Rozzano. I medici si sono riservati la prognosi e nella palestra di Bu… - Agenzia_Italia : L'atleta è ricoverato nell'ospedale Humanitas di Rozzano. I medici si sono riservati la prognosi e nella palestra d… -

Malore dopo l'allenamento, è grave il pugile Daniele Scardina AGI - Agenzia Italia

Sono ore di paura per Daniele Scardina, che si trova all'ospedale Humanitas di Milano dopo aver subito un colpo alla testa in allenamento. King Toretto si stava preparando per il proprio esordio nei ...