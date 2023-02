Malattie rare: Schillaci, 'impegno costante per cure, risorse e ricerca' (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo aperto insieme il primo febbraio il mese delle Malattie rare lanciando presso la sede del ministero la campagna #uniamoleforze, la prima di tante iniziative a sostegno delle persone affette da Malattie rare, che culminano con l'evento di oggi. La nostra attenzione alle Malattie rare, ai pazienti, alle loro famiglie è costante". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel messaggio inviato a Uniamo, Federazione italiana Malattie rare, per l'evento di chiusura della campagna #uniamoleforze, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie rare. "Da subito ho chiesto di accelerare l'insediamento del ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo aperto insieme il primo febbraio il mese dellelanciando presso la sede del ministero la campagna #uniamoleforze, la prima di tante iniziative a sostegno delle persone affette da, che culminano con l'evento di oggi. La nostra attenzione alle, ai pazienti, alle loro famiglie è". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio, nel messaggio inviato a Uniamo, Federazione italiana, per l'evento di chiusura della campagna #uniamoleforze, in occasione della Giornata mondiale delle. "Da subito ho chiesto di accelel'insediamento del ...

