Malattie rare | Mattarella | ' diritto a diagnosi rapida e terapie efficaci' **

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il tema scelto a livello internazionale per celebrare la Giornata odierna è quello del 'viaggio' che le persone con malattia rara devono sostenere prima di ricevere una diagnosi. Si tratta di viaggi della speranza che possono durare anche diversi anni, in diversi luoghi, nel corso dei quali i pazienti e le loro famiglie intraprendono un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale carico di aspettative che, molto spesso, vanno deluse. Anche quando la diagnosi viene formulata, la probabilità che non ci siano terapie specifiche per curare la patologia resta purtroppo ancora elevata. Il dettato costituzionale relativo alla tutela della salute non consente eccezioni.

