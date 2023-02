Malattie rare, la voglia di scuola di Carola e Roberta e il diritto alla felicità (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Stavolta la campanella d’inizio del nuovo anno scolastico è suonata anche per Carola, 17 anni, di Fiumicino. Era da tempo lontana dai suoi compagni, dalla sua quotidianità di adolescente. A rubargliela, di crisi in crisi, la rarissima malattia di Lafora, un’alterazione genetica che fa sì che si accumulino zuccheri in particolare a livello cerebrale, in assenza delle proteine che dovrebbero sintetizzarli, coinvolte nel metabolismo del glicogeno. “Carola vuole guarire, sta lottando con tutta se stessa, aspetta la cura, va a scuola anche se per lei è frustrante”, racconta la mamma, Simona Fochetti. A Milano, mamma Maria e papà Fortunato dovranno comunicare a Roberta, 6 anni, che “mercoledì, di nuovo, non potrà andare a scuola, e lei si arrabbierà di brutto”, spiega con un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Stavolta la campanella d’inizio del nuovo anno scolastico è suonata anche per, 17 anni, di Fiumicino. Era da tempo lontana dai suoi compagni, dsua quotidianità di adolescente. A rubargliela, di crisi in crisi, la rarissima malattia di Lafora, un’alterazione genetica che fa sì che si accumulino zuccheri in particolare a livello cerebrale, in assenza delle proteine che dovrebbero sintetizzarli, coinvolte nel metabolismo del glicogeno. “vuole guarire, sta lottando con tutta se stessa, aspetta la cura, va aanche se per lei è frustrante”, racconta la mamma, Simona Fochetti. A Milano, mamma Maria e papà Fortunato dovranno comunicare a, 6 anni, che “mercoledì, di nuovo, non potrà andare a, e lei si arrabbierà di brutto”, spiega con un ...

