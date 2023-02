Malattie rare, Clara e lo screening neonatale contro la Sma (Di martedì 28 febbraio 2023) Clara ha l'atrofia muscolare spinale, nota con l'acronimo Sma, e se fosse nata qualche anno fa oggi sicuramente non riuscirebbe a camminare: probabilmente la sua vita sarebbe in pericolo. Invece Clara ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023)ha l'atrofia muscolare spinale, nota con l'acronimo Sma, e se fosse nata qualche anno fa oggi sicuramente non riuscirebbe a camminare: probabilmente la sua vita sarebbe in pericolo. Invece...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro anni. È il tempo necessario, in media, per arrivare alla diagnosi di una delle 10 mila malattie rare ad ogg… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata delle malattie rare. Dalla moka alla radio, 30 idee per migliorare la vita. Le soluzioni present… - cinziapalcani : RT @PediatriaOggi: 28 febbraio: Giornata mondiale Malattie Rare #UNIAMOleforze #RareDiseaseDay2023 #giornatadellemalattierare #RareDisease… - uniamofimronlus : RT @BeaLorenzin: Oggi è la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, un’occasione per ribadire con forza che dobbiamo sempre di più investire… - uniamofimronlus : RT @LabParlamento: #Salute: Malattie rare, #uniamoleforze. Partecipazione attiva per migliorare qualità della vita dei pazienti. ?? https:… -