Malattie rare, Campus Bio-Medico Roma entra in rete Lazio per 39 patologie (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma è entrata a far parte della rete delle Malattie rare della Regione Lazio, che dal 2002 ha in carico più di 50mila pazienti garantendo misure e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) condivisi tra i 16 istituti, 90 centri di riferimento e 19 presidi che la compongono. In particolare – spiegano dalla struttura – con il ruolo di centro hub, sono 39 le Malattie rare per le quali il Campus Bio-Medico attuerà percorsi di diagnosi e cura con il coinvolgimento delle unità operative di dermatologia, ematologia, endocrinologia, gastroenterologia, genetica medica, immunoreumatologia, medicina interna, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Fondazione Policlinico universitarioBio-dita a far parte delladelledella Regione, che dal 2002 ha in carico più di 50mila pazienti garantendo misure e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) condivisi tra i 16 istituti, 90 centri di riferimento e 19 presidi che la compongono. In particolare – spiegano dalla struttura – con il ruolo di centro hub, sono 39 leper le quali ilBio-attuerà percorsi di diagnosi e cura con il coinvolgimento delle unità operative di dermatologia, ematologia, endocrinologia, gastroenterologia, genetica medica, immunoreumatologia, medicina interna, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro anni. È il tempo necessario, in media, per arrivare alla diagnosi di una delle 10 mila malattie rare ad ogg… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata delle malattie rare. Dalla moka alla radio, 30 idee per migliorare la vita. Le soluzioni present… - giornalemionews : Riapre a Matera lo sportello per le Malattie Rare - TV2000it : Giornata mondiale delle #malattierare, in Italia sono oltre un milione #28febbraio #GiornatadelleMalattieRare… - OssMalattieRare : RT @famigliesma: #RareDiseaseDay La storia di Clara short-doc presentato da @OssMalattieRare per la terza edizione di “#TheRAREside – Sto… -