**Malattie rare: bimba scrive a Meloni 'voglio guarire', domani l'incontro a P.Chigi** (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Giorgia aiutami a guarire" è uno dei passaggi di una lettera toccante che una bambina affetta di sindrome di Pandas, la 12enne Nicole, ha scritto al premier Giorgia Meloni. La storia della piccola oggi, giornata delle malattia rare, è rimbalzata dai social a 'La Gazzetta di Parma', ma al racconto manca un tassello, una novità: domani Meloni, commossa dalla missiva pubblicata anche sul quotidiano parmense, la riceverà a Palazzo Chigi, assieme ai suoi genitori, per rispondere con un segnale concreto alla richiesta di aiuto.

