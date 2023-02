Malattia di Crohn, ok Ema a terapia orale ‘once a day’ (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’americana AbbVie annuncia che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha espresso parere positivo per upadacitinib 45 mg (dose d’induzione) e 15 e 30 mg (dosi di mantenimento) per il trattamento di pazienti adulti con Malattia di Crohn attiva da moderata a severa, che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico. “Il parere positivo del Chmp per upadacitinib – afferma Annalisa Iezzi, direttore medico di AbbVie Italia – è un significativo passo avanti che ci avvicina alla possibilità di mettere a disposizione un trattamento che si assume per via orale una volta al giorno. E’ il primo nel suo genere e può fare la differenza per le persone con ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’americana AbbVie annuncia che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha espresso parere positivo per upadacitinib 45 mg (dose d’induzione) e 15 e 30 mg (dosi di mantenimento) per il trattamento di pazienti adulti condiattiva da moderata a severa, che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti allaconvenzionale o a un agente biologico. “Il parere positivo del Chmp per upadacitinib – afferma Annalisa Iezzi, direttore medico di AbbVie Italia – è un significativo passo avanti che ci avvicina alla possibilità di mettere a disposizione un trattamento che si assume per viauna volta al giorno. E’ il primo nel suo genere e può fare la differenza per le persone con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Malattia di Crohn, ok Ema a terapia orale 'once a day' - vivereitalia : Malattia di Crohn, ok Ema a terapia orale 'once a day' - Adnkronos : Iezzi (AbbVie): 'Trattamento con upadacitinib può fare la differenza’. - Giornaleditalia : Malattia di Crohn, ok Ema a terapia orale 'once a day' - TV7Benevento : Malattia di Crohn, ok Ema a terapia orale 'once a day' - -