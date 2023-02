Maignan | la droga dietro il lungo stop Fango e rabbia | un terremoto nel Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Pressing, recupero palla immediato, attacco alla porta avversaria. Ilè tornato dopo la crisi durata un mese, tra gli inizi di gennaio e febbraio. Il successo sull'Atalanta, il quarto consecutivo dopo il trittico di 1-0, è il segno di una svolta che è prima di tutto mentale, caratteriale, attitudinale, nonostante l'Atalanta non stia attraversando un periodo positivo, come si era già visto nella sconfitta di Lecce della settimana precedente. L'ha ammesso anche Gasperini: “Abbiamo dato tutto, ma ilera di dimensione superiore”. Il cambio di strategia tattica è stato decisivo. Quando prima del derby Pioli è passato alla difesa a tre, in molti lo hanno criticato. A partire da Sacchi, che considerava la scelta un passo insotto l'aspetto del gioco. Theo può essere un'arma tattica, la leadership ritrovata di ...