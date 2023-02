"Mai fatto". Italo Bocchino contro Schlein e Gruber resta di sasso (Di martedì 28 febbraio 2023) Elly Schlein? Non ha mai lavorato per Italo Bocchino che, ospite nello studio di Otto e Mezzo fa a pezzi la neo segretaria del Pd eletta a sorpresa (il favoritissimo era Stefano Bonaccini). La conduttrice di La7 Lilli Gruber parla di primarie appena concluse e domanda al direttore del Secolo d'Italia che leadership sarà quella della neo segretaria. Bocchino spiega il nuovo corso del Pd secondo il suo punto di vista: "L'elezione di Elly Schlein è una buona notizia per tre motivi. Il primo perché è una donna e la sinistra come la destra ha scelto solo adesso di darsi come leader una donna. Il secondo motivo è che è giovane e dunque va a svecchiare un po' la politica a sinistra e l'apparato del Pd. Il terzo motivo è che farà del bene al centrodestra". E sul terzo ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) Elly? Non ha mai lavorato perche, ospite nello studio di Otto e Mezzo fa a pezzi la neo segretaria del Pd eletta a sorpresa (il favoritissimo era Stefano Bonaccini). La conduttrice di La7 Lilliparla di primarie appena concluse e domanda al direttore del Secolo d'Italia che leadership sarà quella della neo segretaria.spiega il nuovo corso del Pd secondo il suo punto di vista: "L'elezione di Ellyè una buona notizia per tre motivi. Il primo perché è una donna e la sinistra come la destra ha scelto solo adesso di darsi come leader una donna. Il secondo motivo è che è giovane e dunque va a svecchiare un po' la politica a sinistra e l'apparato del Pd. Il terzo motivo è che farà del bene al centrodestra". E sul terzo ...

