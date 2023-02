Mafia Mamma: Toni Collette viene catapultata nel mondo del crimine nel nuovo trailer (Di martedì 28 febbraio 2023) Toni Collette e Monica Bellucci sono le protagoniste di Mafia Mamma, il nuovo film diretto da Catherine Hardwicke di cui è stato condiviso un trailer inedito. Il 14 aprile debutterà sugli schermi americani il film Mafia Mamma, con protagoniste Toni Collette e Monica Bellucci, di cui è stato condiviso il nuovo trailer. Nel video la protagonista riceva la notizia che suo nonno, con cui non aveva rapporti, è morto. I problemi che sta affrontando nel suo matrimonio spingono la donna a decidere di partire, ritrovandosi così in Italia alle prese con il mondo della Mafia e, forse persino un nuovo amore. Mafia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023)e Monica Bellucci sono le protagoniste di, ilfilm diretto da Catherine Hardwicke di cui è stato condiviso uninedito. Il 14 aprile debutterà sugli schermi americani il film, con protagonistee Monica Bellucci, di cui è stato condiviso il. Nel video la protagonista riceva la notizia che suo nonno, con cui non aveva rapporti, è morto. I problemi che sta affrontando nel suo matrimonio spingono la donna a decidere di partire, ritrovandosi così in Italia alle prese con ildellae, forse persino unamore....

