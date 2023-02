Macron, il passo indietro in Africa: "Meno soldati, più rispetto" (Di martedì 28 febbraio 2023) Con l'Africa bisogna costruire un nuovo rapporto: equilibrato, reciproco e responsabile. È la nuova strategia, diplomatica e militare, nel continente Africano annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron alla vigilia del suo viaggio in Gabon, Angola, Congo, Repubblica democratica del Congo. "L'Africa non è il nostro cortile, tanto Meno un continente a cui gli europei e i francesi possono dettare un quadro di sviluppo - ha detto - ma è un continente dove dobbiamo costruire relazioni rispettose, equilibrate, responsabili per lottare insieme su cause comuni. Il clima è una di queste, importante. Dobbiamo ifendere i nostri interessi e aiutare i paesi Africani ad avere successo". Macron ha anche annunciato che la Francia diminuirà la sua presenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Con l'bisogna costruire un nuovo rapporto: equilibrato, reciproco e responsabile. È la nuova strategia, diplomatica e militare, nel continenteno annunciata dal presidente francese Emmanuelalla vigilia del suo viaggio in Gabon, Angola, Congo, Repubblica democratica del Congo. "L'non è il nostro cortile, tantoun continente a cui gli europei e i francesi possono dettare un quadro di sviluppo - ha detto - ma è un continente dove dobbiamo costruire relazionise, equilibrate, responsabili per lottare insieme su cause comuni. Il clima è una di queste, importante. Dobbiamo ifendere i nostri interessi e aiutare i paesini ad avere successo".ha anche annunciato che la Francia diminuirà la sua presenza ...

