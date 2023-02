“Ma io nu voglio vulà” | Pennino traduce in napoletano “La Gabbianella” di Sepulveda

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 febbraio 2023) “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” è un romanzo di Luis Sepúlveda pubblicato nel 1996, in italiano uscì nello stesso anno per i tipi di Guanda con il titolo “Storia di unae del gatto che le insegnò a volare”. Il romanzo dell’autore cileno è un’opera contenitore che hanno suscitato subito l’interesse del grande pubblico per essere una di quelle storie-apologo che raccontano la convivenza tra specie animali – e tra popoli – sotto forma di favola di Esopo. Due anni dopo il cartoonist cinematografico Enzo D’Alò ne trasse un film di animazione – “Lae il gatto” – che nel 2019 è stato riproposto. Un anno fa al Teatro Oscar di Milano è andata in scena una riduzione teatrale per bambini della “Storia di unae del gatto che le insegnò a volare” di e con Federica Sassaroli. Non ...