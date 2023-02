M5S: Casalino, ‘Casaleggio lo ringrazierò per tutta la vita' (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - "Non ho mai avuto protezioni", nel Movimento "sono partito dal basso, come addetto stampa a titolo gratuito" ed è così "che ho potuto dimostrare le mie capacità, Casaleggio mi ha notato e divento persona molto vicina a lui, che era straordinario e non aveva pregiudizi, per questo dovrò ringraziarlo sempre. E' una delle pochissime persone che mi ha fatto sentire accettato per le mie qualità professionali e per il mio talento nella comunicazione, e per questo lo dovrò ringraziare per tutta la vita". Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve' in onda stasera su Rai 2. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - "Non ho mai avuto protezioni", nel Movimento "sono partito dal basso, come addetto stampa a titolo gratuito" ed è così "che ho potuto dimostrare le mie capacità, Casaleggio mi ha notato e divento persona molto vicina a lui, che era straordinario e non aveva pregiudizi, per questo dovrò ringraziarlo sempre. E' una delle pochissime persone che mi ha fatto sentire accettato per le mie qualità professionali e per il mio talento nella comunicazione, e per questo lo dovrò ringraziare perla". Così Rocco, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve' in onda stasera su Rai 2.

