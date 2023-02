L’uomo che disegnò Dio | recensione | l’opera seconda di Franco Nero tra favola nera e critica sociale

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 28 febbraio 2023) LadecheDio,dicon Stefania Rocca, Faye Dunaway e Kevin Spacey in un film di rinascita didascalico e affatto cinico, nonostante le apparenze Presentato allo scorso Torino Film Festival, arriva in sala il secondo film da regista dell’attorecheDio, che per l’occasione fa tornare dietro la macchina presa l’indimenticabile Faye Dunaway e Kevin Spacey, qui al suo primo ruolo dopo lo scandalo delle molestie e la successiva assoluzione. Nonostante il bello spunto iniziale e il cast promettente, però, lafatica registica dell’attore parmense si rivela una grossa delusione e un film totalmente fuori ...