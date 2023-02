Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ambrosino6 : Lo conoscete? È un posto da visitare! Soprattutto per gli amanti dei luoghi insoliti, silenziosi e immobili dove il… - EroicaFenice : #Viaggi e #Miraggi ?? Tutti conoscono le bellezze tipiche della Germania e i suoi luoghi turistici famosi in tutto… - beiluoghi : Trieste: 3 luoghi insoliti da visitare -

...un invito al pubblico a tornare nuovamente nelle sale e approcciarsi alla visione di film, ... È fondamentale tornare a frequentare idi cultura e in particolare le sale cinematografiche ......un invito al pubblico a tornare nuovamente nelle sale e approcciarsi alla visione di film, ... È fondamentale tornare a frequentare idi cultura e in particolare le sale cinematografiche ...Piattaforma d'elezione di questo progetto è il profilo Instagram @comunerimini, a disposizione degli istagramer per narrare Rimini, i suoi monumenti, ipiù nascosti,. Scatti di vita ...

Luoghi insoliti da visitare in Emilia-Romagna ilGiornale.it

Torna dal mese di marzo l'edizione 2023 de "La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto pluriennale realizzato in colla ...Sabato 18 marzo alle ore 21 la danza sarà protagonista al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto con lo spettacolo "Omaggio a Genova - La danza incontra la Superba". La regia è di Roberta Con ...