L'ultima pazzia di Laura Pausini: tre concerti in 24 ore per celebrare 30 anni di carriera (Di martedì 28 febbraio 2023) Life&People.it Più che una celebrazione, una vera e propria follia che solo Laura Pausini poteva immaginare; per festeggiare i 30 anni di carriera. L'artista di Solarolo ha organizzato tre concerti, rigorosamente gratuiti, svolti in sole 24 ore partendo da New York, facendo poi tappa a Madrid per chiudere ieri sera in Italia, al Teatro Carcano di Milano. Una maratona musicale con pochi precedenti, nonché primo tassello di un 2023 che si prospetta ricco di impegni. E intanto arriva il nuovo singolo, "Un buon inizio", scritto insieme a Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. 27 febbraio 1993-27 febbraio 2023 Non è certamente casuale la data scelta dalla Pausini per mettere in atto la sua "maratona". La notte del 27 febbraio di trent'anni fa, dunque ...

