Lukashenko da Xi | Blinken ad Astana Sfida incrociata Cina-Usa su Kiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mummy53690440 : Blinken nel giardino di Putin, Lukashenko da Xi JinpingLa battaglia diplomatica Usa-Cina complica la pace - GiuliaBelard : Spillover. Il tour Usa tra gli astenuti dell'Asia centrale: 'Putin è una minaccia anche per voi'. Blinken in Kazaki… -

La battaglia diplomatica Usa - Cina che complica la pace in Ucraina Antonynel giardino di casa della Russia, Aleksandra casa del principale rivale di Washington. Stati Uniti e Cina continuano a giocare la loro partita a scacchi sulla guerra in Ucraina, ...Il Kazakistan, paese grande nove volte l'Italia, è un crocevia di primo piano nella competizione globale tra Stati Uniti e Cina, oltre a essere un termometro della perdita d'influenza russa a seguito ......33 Ucraina,atterra a Pechino, al via visita 15:27 Russia, Tass: "Precipita elicottero, 4 feriti" 15:15alla Cina: "Problema serio e conseguenze se fornisce armi alla russia" 14:45 ...

Blinken in Kazakistan, Lukashenko da Xi. La sfida incrociata Cina-Usa su Kiev Affaritaliani.it

U.S. Treasury Secretary Janet Yellen made a surprise visit to the Ukrainian capital of Kyiv on Monday and announced the transfer of $1.25 billion in new economic aid to Ukraine. Treasury Secretary ...Vladimir Putin has urged Russia's FSB security service to step up its efforts to counter what he described as growing espionage and sabotage operations against Russia by Ukraine and the West. Speaking ...