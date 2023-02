Luis Alberto fa volare la Lazio

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 febbraio 2023)regala una vittoria preziosa che porta laper una notte in zona Champions aspettando il posticipo di stasera della Roma. Ma che fatica contro una Sampdoria rocciosa, pronta a lottare su tutti i palloni. Il gol decisivo al tramonto di una gara deludente dove i biancocelesti pagano le fatiche di coppa. Una magia di, un tiro bello e possibile per il mago spagnolo. Per fortuna regge la difesa alla quarta partita senza subire gol perché in fase offensiva il gioco non decolla come nei tempi migliori. Alla fine sono poco più di 30.000 i laziali che sfidano freddo e pioggia, vola L'Aquila Olympia poi fischia l'arbitro Colombo. Sarri scioglie gli ultimi dubbi affidandosi a Pedro in maschera (Zaccagni va in panchina) e Lazzari (stavolta resta fuori Hysaj). Immobile a digiuno in ...