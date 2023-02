“Lucia | un’anima di luce” | il romanzo d’esordio di Caterina Arnoldi è un inno ai grandi valori dell’umanità

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il 4 e 5 marzo sarà presentato a Napoli e Avellino Napoli, 28 febbraio 2023. In una società altamente individualista come quella odierna, sempre più inquinata da egoismo ed indifferenza, può un libro scuotere le coscienze, stimolando i lettori a riflettere suipiù alti? A volte sì. È questo il tentativo di, autrice deldi”, edito da Abra Books Editrice (https://www.abrabooks.it/prodotto/-unanima-di--narrativa/). Il libro, che nasce dal tentativo dell’autrice di mettere nero su bianco un brutto sogno che l’ha destabilizzata per lungo tempo, così da comprenderlo ed interpretarlo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brandi_lucia : @MaryGabarron Succede anche a me, non riesco a stare un solo giorno senza la sua amata voce. Nutrimento della mia anima. -

Non l', non il vapore, non la voce degli angeli, ma, ... ma, semplicemente, merda " oppure se dai fuoco a'auto, o a una casa, ... i collier della signora Bagarella, gli orecchini di, gli ...... siamo qui oggi per accompagnare con la nostra preghiera l'... Pensavo di trovarmi davantigiornalista anticlericale,po' ... 'Lui e mia moglieora saranno insieme' La camera ardente ...... Dott.ssaBianchi Maiocchi - Membro del CDA e ...LILT Biella Rita Levis ad accogliere e a dare il benvenuto agli ospiti con... Era ligure nell'ma ha dedicato ai biellesi la sua vita ...