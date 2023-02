Luca Onestini contro gli autori e Giulia Salemi: “Ci prendono in giro” (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è la prima volta che Luca Onestini ha qualcosa da ridire sugli autori e sui tweet scelti e mandati onda da Giulia Salemi. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda appena qualche ora fa, lunedì 27 febbraio 2023, è successo di nuovo. Andiamo a vedere che cosa ha detto questa volta il concorrente. Luca Onestini contro i tweet scelti da Giulia Salemi: il video incriminato è su Nikita Dopo la diretta con Alfonso Signorini, gli Spartani si sono riuniti come al solito nel cortiletto. Luca Onestini ha fatto notare una cosa ai suoi amici, convinto che loro, al contrario, non se ne siano accorti. Il vippone ha spiegato che è stato fatto vedere un tweet dove c’erano poco più ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è la prima volta cheha qualcosa da ridire suglie sui tweet scelti e mandati onda da. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda appena qualche ora fa, lunedì 27 febbraio 2023, è successo di nuovo. Andiamo a vedere che cosa ha detto questa volta il concorrente.i tweet scelti da: il video incriminato è su Nikita Dopo la diretta con Alfonso Signorini, gli Spartani si sono riuniti come al solito nel cortiletto.ha fatto notare una cosa ai suoi amici, convinto che loro, al contrario, non se ne siano accorti. Il vippone ha spiegato che è stato fatto vedere un tweet dove c’erano poco più ...

