Lotta alla droga, Carabinieri nelle scuole con unità cinofile (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i controlli dei Carabinieri nei luoghi di maggiore ritrovo per i giovani e in prossimità di plessi scolastici, disposti dal Comando Provinciale di Avellino che negli ultimi giorni ha ulteriormente incrementato l'azione di controllo del territorio al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'attività, spesso condotta unitamente ad unità cinofila, è anche mirata a dissuadere i giovani dall'uso di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, presso alcuni istituti scolastici di Ariano Irpino, i Carabinieri della locale Compagnia (sia in divisa che in borghese), coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Sarno, dopo aver osservato se ci fossero strani movimenti fuori dalle scuole nel tentativo quindi di bloccare in flagranza eventuali attività di spaccio, hanno atteso ...

