L’Ordine dei Biologi di Campania e Molise premia le ricercatrici italiane Mercoledì 8 la cerimonia a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 febbraio 2023) in occasione della Festa della Donna,deidiha scelto dire tre biologhe che si sono distinte nel campo della ricerca scientifica in Italia e all’estero nel corso dell’evento “Biologhe – Le donne nella scienza” (8 alle ore 17 in via Ponte di Tappia 82 a, presso la sede regionale deldei). Protagoniste dell’incontro sono tre docenti eche con la loro attività hanno dato lustro alla professione di biologa nel mondo. Le biologhete sono la professoressa delle Universita’ statunitensi Columbia e Yale, Sabrina Diano; la ricercatrice e direttrice dell’unita’ operativa complessa dia ...