L'opposizione in Nigeria chiede l'annullamento delle elezioni

I due principali partiti di opposizione della Nigeria hanno chiesto l'annullamento delle elezioni presidenziali e una nuova tornata elettorale, affermando che l'ultima è stata viziata da brogli

