Lollobrigida, sistema Italia è stato criminalizzato in Ue (Di martedì 28 febbraio 2023) BRUXELLES - " La ragione per la quale sono qui con voi è perché in questi mesi a causa di errori gravi il sistema Italia è stato criminalizzato o considerato attore di atteggiamenti che non sono ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023) BRUXELLES - " La ragione per la quale sono qui con voi è perché in questi mesi a causa di errori gravi ilo considerato attore di atteggiamenti che non sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agricolae1 : #SistemaItalia @Europarl_IT , @FrancescoLollo1 @SocialMasaf : nostra #Nazione indebolita da incertezze governi e sc… - Agricolae1 : #SistemaItalia, @Luigi_DEramo @SocialMasaf: Impegnati con ministro @FrancescoLollo1 a sostenere innovazione. Italia… - Agricolae1 : #SistemaItalia @Europarl_IT , @FrancescoLollo1 @SocialMasaf : ora chiediamo presidenza #Coi. Per noi #olio importan… - Agricolae1 : #Sistemaitalia, @FrancescoLollo1 @SocialMasaf : per noi argomento #controlli prioritario. No a #concorrenzasleale d… - Agricolae1 : #SistemaItalia, @FrancescoLollo1 : proporro in #Cdm @Palazzo_Chigi @GiorgiaMeloni di domani cabina di regia su… -