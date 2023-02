Lollobrigida: “Quest’anno lavoreremo per far entrare legalmente 500mila immigrati”. Poi il dietrofront, ma c’è il video (Di martedì 28 febbraio 2023) “Noi Quest’anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500mila immigrati legali. Questo può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali per sostenere l’immigrazione legale. Lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un occasione per quelli che vogliono venire in Italia legalmente e in sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida durante un punto stampa a margine dei suoi incontri a Bruxelles. Poche ore dopo però lo stesso Lollobrigida nega di aver detto queste parole, nonostante la presenza di decine di giornalisti e telecamere. “Leggo alcune notizie stampa secondo le quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Noiper faquasilegali. Questo può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali per sostenere l’immigrazione legale. Lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un occasione per quelli che vogliono venire in Italiae in sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francescodurante un punto stampa a margine dei suoi incontri a Bruxelles. Poche ore dopo però lo stessonega di aver detto queste parole, nonostante la presenza di decine di giornalisti e telecamere. “Leggo alcune notizie stampa secondo le quali ...

