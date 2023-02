L'occasione dell'Arsenal, il momento no del Barça, i dubbi sul futuro di Mbappé (Di martedì 28 febbraio 2023) Torna la nostra rubrica video \''European Football Club\'', che ogni settimana vi porta in giro per l'Europa alla scoperta delle migliori curiosità ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 febbraio 2023) Torna la nostra rubrica video \''European Football Club\'', che ogni settimana vi porta in giro per l'Europa alla scopertae migliori curiosità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azione_it : Oggi il Governo Meloni non parteciperà al vertice europeo sul #nucleare. Un'occasione persa. Finché non accetteremo… - MarcoFattorini : In Italia l’anniversario dell’invasione è stata anche l’occasione per fare un carnevale negazionista. Tra fiaccole… - SenatoStampa : ??????? La facciata di #PalazzoMadama sarà illuminata con i colori della bandiera #Ucraina, dal tramonto del… - Frascold : Conservare i prodotti freschi utilizzando #RefrigerantiNaturali #HC non è mai stato così semplice e sicuro! Oggi, i… - VIGELLI : RT @Azione_it: Oggi il Governo Meloni non parteciperà al vertice europeo sul #nucleare. Un'occasione persa. Finché non accetteremo che quan… -