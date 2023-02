Lo stress è più pericoloso per gli uomini o per le donne? Finalmente arriva la verità

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 28 febbraio 2023) Uno stile di vita moltoante influisce direttamente sulla salute, ma con importanti differenze tra. Ecco cosa dice la scienza. Se vi siete sentitiati e avete ignorato il problema (del resto, chi non lo è in questo momento?), èto il momento di affrontarlo. Questo perché anche se godete fondamentalmente di buona salute, la tensione ve la rovinerà poco a poco. E non è una teoria come tante: lo dice la ricerca scientifica. Lodella vita quotidiana può avere gravi ripercussioni sul nostro stato di salute – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)Di recente un’équipe di ricercatori ha individuato un nesso tra alti livelli di cortisolo, l’ormone dello, il restringimento del cervello e deficit di memoria in soggetti adulti sani di ...