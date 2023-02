Lo smartphone Unihertz Luna sembra un clone di Nothing Phone 1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fainformazione : MWC 2023: Nothing Phone (1) copiato dall’Unihertz Luna All'MWC 2023 è apparso uno smartphone di prossima presentaz… - fainfoscienza : MWC 2023: Nothing Phone (1) copiato dall’Unihertz Luna All'MWC 2023 è apparso uno smartphone di prossima presentaz… -

Ascolta questo articolo Nel corso del MWC 2023 in corso a Barcellona, girando tra gli stand si è notato anche qualche prodotto curioso, come nel caso dell'Luna, unodi fascia bassa che ricorda molto da vicino un illustre rivale.è un marchio del gruppo henzhen Dongfanglan Communication Technology Co., Ltd, e si concentra ...... il marchio cineseha lasciato trapelare, forse in vista del MWC 2023 in cui sarà presente, il nuovocon 'orologio' posteriore, l'TickTock S , erede del modello base ...In prova unoAndroid dalle forme contenute e dotato di una completa tastiera ...

MWC 2023: Nothing Phone (1) copiato dall'Unihertz Luna Fidelity News

All'MWC 2023 è apparso uno smartphone di prossima presentazione, l'Unihertz Luna, che copia un illustre telefono nella sua specifica chiave, la retroilluminazione dinamica via LED RGB.