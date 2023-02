Lo smart working fa bene all’ambiente

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lavorare da casa fa. Un studio condotto da Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, sull’impatto ambientale dello, dimostra che il lavoro da remoto ha evitato l’emissione nell’atmosfera di quasi 600 chilogrammi di anidride carbonica l’anno per singolo lavoratore, ossia il 40% in meno. I dati sono riferiti alle città di Roma, Torino, Bologna e Trento nel periodo tra il 2015 e il 2018. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista internazionale Applied Sciences. Lavorare a distanza comporta anche altri vantaggi misurabili secondo vari parametri: tempo: 150 ore; distanze percorse: 3.500 km; consumo di carburante: 260 litri di benzina e 237 di gasolio. Secondo Enea i trasporti sono la causa di oltre il 25% delle emissioni di gas ...

Quando si parla di trasformazione del mercato del lavoro, sottolinea Paola Margnini , bisogna tener conto della tradizione manifatturiera della provincia di Varese : "Non sempre lo ...

Con la sua nuova parental policy Sit SIT ha aggiunto permessi retribuiti e permessi speciali per i neopapà, fino a 700 euro in più di welfare per i neogenitori e potenzia lo smart working prima e dopo ...Metamorfosi post-pandemia del lavoro. L'occupazione è uscita profondamente cambiata dall'emergenza Covid. A certificarlo è Federica Petrucci ...