Lo juventino Giletti si arrende | “Basta | prendiamo esempio dal Napoli”

Massimo Giletti, grande tifoso della Juventus, ai microfoni di Radio Bianconera invita la vecchia signora a prendere esempio dal Napoli. Il celebre giornalista e tifoso della Juventus, Massimo Giletti, ha espresso la sua opinione sulle strategie di mercato del club bianconero in un'intervista concessa alla radio ufficiale della squadra. In vista del derby della Mole, Giletti ha ricordato le emozioni vissute allo stadio, tra cui quelle dei gol segnati all'ultimo minuto. Tuttavia, ha anche sottolineato l'importanza di guardare al futuro e di non ripetere gli errori del passato, quando la Juventus ha spesso speso cifre ingenti per acquistare giocatori stranieri. "Mi vengono tanti ricordi belli ma anche brutti, di quelli passati allo stadio. I più emozionanti quelli vinti all'ultimo minuto, vedi Cuadrado e ...

