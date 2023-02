Lo juventino Chirico: “Ho fatto una doppia scommessa sul Napoli. Festeggino loro” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il giornalista e tifoso della Juventus, Marcello Chirico ha parlato del Napoli e dei festeggiamenti in programma per l’eventuale scudetto. Sebbene i napoletani stiano cominciando ad abbandonare la scaramanzia che spesso li ha contraddistinti, altrove c’è chi si spinge oltre. Durante la trasmissione televisiva nazionale “Il Processo” su 7 Gold, Marcello Chirico, giornalista dichiaratamente juventino, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sarei invidioso dei successi del Napoli in questa stagione? Assolutamente no, ve lo assicuro e posso anche dimostrarlo. Ho scommesso sulla vittoria del Napoli sia nel campionato italiano che in Champions League. Ho fatto una doppia scommessa: che gli azzurri vinceranno in Italia e in Europa. Come potrei ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 febbraio 2023) Il giornalista e tifoso della Juventus, Marcelloha parlato dele dei festeggiamenti in programma per l’eventuale scudetto. Sebbene i napoletani stiano cominciando ad abbandonare la scaramanzia che spesso li ha contraddistinti, altrove c’è chi si spinge oltre. Durante la trasmissione televisiva nazionale “Il Processo” su 7 Gold, Marcello, giornalista dichiaratamente, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sarei invidioso dei successi delin questa stagione? Assolutamente no, ve lo assicuro e posso anche dimostrarlo. Ho scommesso sulla vittoria delsia nel campionato italiano che in Champions League. Houna: che gli azzurri vinceranno in Italia e in Europa. Come potrei ...

