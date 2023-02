Liverpool, per Leao pronta una contropartita (Di martedì 28 febbraio 2023) Jurgen Klopp ha intenzione di rivoluzionare il Liverpool in vista della prossima stagione. L’idea per l’attacco è Rafa Leao,... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Jurgen Klopp ha intenzione di rivoluzionare ilin vista della prossima stagione. L’idea per l’attacco è Rafa,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - Tosaz : @ribbed21 @Roberto65104794 @LaZanzaraR24 @mariogiordano5 @fuoridalcorotv @DAVIDPARENZO A me non fotte un cazzo dell… - imattiainter : RT @tancredipalmeri: La Cremonese contro la Roma: - prima vittoria in campionato dopo 7 mesi di competizione - guadagna la semifinale di… - AlessandroGebb4 : RT @armagio: Il #Liverpool è tornato in utile (8.5 mln euro) per la prima volta dal 2018-19, post-Covid, con ricavi in aumento di 122,1 mi… - filippoASR1927 : RT @tancredipalmeri: La Cremonese contro la Roma: - prima vittoria in campionato dopo 7 mesi di competizione - guadagna la semifinale di… -