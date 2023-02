Liverpool, per la difesa si guarda in Premier (Di martedì 28 febbraio 2023) Caglar Soyuncu è nel mirino di molte squadre. Secondo 90min, il Liverpool si è inserito nella corsa per il difensore del Leice... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Caglar Soyuncu è nel mirino di molte squadre. Secondo 90min, ilsi è inserito nella corsa per il difensore del Leice...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - TomBer93 : @CsSoldi @CalcioFinanza Parla quello la cui tifoseria inneggia a Liverpool e piglia per il culo i morti dell'Heysel… - sportli26181512 : Liverpool, per la difesa si guarda in Premier: Caglar Soyuncu è nel mirino di molte squadre. Secondo 90min, il Live… - Fantacalcio : Salah, addio al Liverpool senza Champions? L'agente: 'Mai passato per la testa' - raffaelejosesti : RT @armagio: Il #Liverpool è tornato in utile (8.5 mln euro) per la prima volta dal 2018-19, post-Covid, con ricavi in aumento di 122,1 mi… -