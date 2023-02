Liverpool, parla l’agente di Salah: «Se va via la prossima estate? Sciocchezze» (Di martedì 28 febbraio 2023) Ramy Abbas, agente di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato del futuro del giocatore egiziano Ramy Abbas, agente di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter del futuro del giocatore egiziano. CESSIONE IN estate – «Sciocchezze. Niente di tutto ciò è stato mai discusso né pensato e un’eventuale mancata qualificazione alla Champions non ci è mai passata per la testa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Ramy Abbas, agente di Mohamed, attaccante del, hato del futuro del giocatore egiziano Ramy Abbas, agente di Mohamed, attaccante del, hato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter del futuro del giocatore egiziano. CESSIONE IN– «. Niente di tutto ciò è stato mai discusso né pensato e un’eventuale mancata qualificazione alla Champions non ci è mai passata per la testa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianmilan76 : RT @CalcioPillole: #Salah, addio al #Liverpool a fine stagione? Parla l'agente. - CalcioPillole : #Salah, addio al #Liverpool a fine stagione? Parla l'agente. - PietroZ28203454 : - sportli26181512 : Salah via da Liverpool? Parla il suo agente: Ramy Abbas, agente di Salah, ha parlato ai media inglesi di un possibi… - caffellattecup : ONESTINI TI SEI GIOCATO I MIEI VOTO. NON SI PARLA MAI DI MILAN-LIVERPOOL. NON SI FA. #incorvassi -