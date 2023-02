Liverpool | Klopp | “Settimana importante | crediamo nella rimonta contro il Real Madrid”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il tecnico del, Jurgen, ha parlato dei prossimi appuntamenti in campionato e in Champions League dei Reds. Queste le sue parole: “E’ unamolto, non possiamo ignorarlo. Abbiamo due partite casalinghe. Mi piacerebbe dare una piccola spinta alla nostra stagione e abbiamo bisogno di fare dei buoni risultati per farcela.il. Dobbiamo essere sicuri. Non ne parlerei se non avessimo la giusta mentalità, ma vedo che è così. Siamo pronti, dobbiamo attaccare, difendere, fare un sacco di cose ma so che i ragazzi possono farcela. Proviamoci”. SportFace.

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato dei prossimi appuntamenti in campionato e in Champions League dei Reds. Queste le sue parole: "E' una settimana molto importante, non possiamo ...