LIVE – Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: 10 km femminile (DIRETTA) (Di martedì 28 febbraio 2023) La DIRETTA testuale della 10 km femminile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica. Inizia il rush finale della rassegna iridata, con la prima gara della seconda settimana. Appuntamento oggi, martedì 28 febbraio, a partire dalle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Latestuale della 10 kmdi sci diai. Inizia il rush finale della rassegna iridata, con la prima gara della seconda settimana. Appuntamento oggi, martedì 28 febbraio, a partire dalle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tk_bella00 : Sci però pure questo fa le live alle 5 la mattina! Come pretende che io le veda - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #CoppadelMondo Splendida doppietta a #CransMontana con Sofia #Goggia che vince la #discesa dav… -