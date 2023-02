LIVE – Parma-Pisa 0-1 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ladi, match valido per la ventisettesima giornata di. Tutto pronto allo stadio Tardini per una partita tra due squadre che hanno vinto, nonostante l’inferiorità numerica, nello scorso turno. Infrasettimanale con vista sulla zona playoff tra i ducali e i toscani, chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.30 di martedì 28 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 (83? Touré) 85? – Charpentier rileva Juric: ilci prova in questo finale. 84? – Cartellino giallo per Barba. 83? – Assist di Torregrossa e conclusione dal limite di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrielemajo : Post Edited: PARMA-PISA 0-1 (40’ST) MARCATORE: 37’ST TOURE’ LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - cascinanotizie : ???? Parma-Pisa: 0-1 Touré porta avanti i nerazzurri - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-PISA 0-1 (35’ST) MARCATORE: 37’ST TOURE’ LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-PISA 0-0 (35’ST) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-PISA 0-0 (33’ST) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI -

Oggi, spazio al derby calabro fra Cosenza e Reggina; poi c'è il ritorno in panchina di Lucarelli, che sfida il Palermo; infine, ilcerca continuità in casa contro il Pisa. LE PARTITE...Continuità, questa sconosciuta. Ilsi ritrova di nuovo in zona play - off e cerca di nuovo i tre punti contro...- PISA, GAME PASS DIRETTAREACTION (Video Papirus Ultra)...

Scontro diretto in chiave play-off al 'Tardini' tra Parma e Pisa; al 'Barbera' invece comincia la seconda ... Buonasera carissimi lettori di TuttoB.com e benvenuti al LIVE della 27^ giornata.